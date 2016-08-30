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62 مدرسة جديدة بالشرقية استعدادا للعام الدراسى الجديد

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62 مدرسة جديدة بالشرقية استعدادا للعام الدراسى الجديد 62 مدرسة جديدة بالشرقية استعدادا للعام الدراسى الجديد

>الشرقية – إيمان مهنى

قال المهندس أحمد مرسى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه من المقرر دخول 62 مدرسة جديدة ابتداء من العام الدراسى الجديد 2016 / 2017.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تلك المدارس تضم 864 فصلا دراسيا لمراحل التعليم المختلفة، و تكلفة إنشاؤها 182 مليون جنيه، واستغرق إنشاؤها منذ 2015 إلى 30 يونيو 2016.

وأكد مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جارى إنشاء 96 مدرسة أخرى تضم 1235 فصلا دراسيا والتى ستعمل على سد احتياجات المحافظة حيال الانتهاء منهم ودخولهم الخدمة، لافتا أن مدرسة تنهى عمليات الإنشاء والتجهيز يتم إلحاقها بالخدمة لرفع المعاناة عن الطلاب وأولياء الأمور.


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