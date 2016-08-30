الفريق المحرج يقف على جهوزية الأمن بالمدينة المنورة

قام مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج يرافقه قائد قوات أمن الحج الفريق خالد بن قرار الحربي وعدد من قادة قوات أمن الحج بزيارة لمنطقة المدينة المنورة وقف خلالها على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية لموسم الحج.. وفور وصوله اجتمع بمدير شرطة منطقة المدينة المنورة ومديري وقادة أفرع الأمن العام الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ في المسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة وأثناء السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. كما استمع لشرح وافٍ عن الخطط المعدة من أفرع الأمن الرئيسية خلال هذا الموسم (قوات الطوارئ الخاصة -الدوريات - والمرور وأمن الطرق).

وعقب على ما استمع إليه من شرح للخطط ناقلاً في البداية تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله لكافة المجتمعين قائلا إن سموه حملني نقل هذا التقدير لكافة منسوبي الأمن العام في المدينة المنورة على ما يبذلونه من جهود طوال العام، أثنى على الإعداد الجيد للخطط المعدة لاستقبال هذا الموسم الشريف متمنياً من الجميع إخلاص النية لله ونكران الذات وبذل المزيد من الجهد واحتساب الأجر من الله أثناء أداء هذه المهمة الشريفة متمنيا للجميع التوفيق والسداد.