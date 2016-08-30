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قسم تدريبي لذوي الاحتياجات الخاصة في «تقنية المدينة»

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أكد م. شاكر الظاهري عميد الكلية التقنية بالمدينة المنورة، افتتاح قسم الميكانيكا العامة تخصص التبريد والتكيف ليبدأ التدريب فيه من الفصل التدريبي الحالي، وكذلك قسم التقنية الخاصة والذي يستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم والذي من المقرر أن يباشر التدريب في السنة التدريبية القادمة.

جاء ذلك في كلمته التي وجهها لحضور حفل الإخاء السنوي الذي اعتادت الكلية إقامته، كاشفا عن استقبال 3300 متقدم في برنامج الدبلوم الصباحي مقارنة بالمتقدمين في الفصل التدريبي المنصرم البالغ عددهم 890 متقدما، كما أن المتقدمين لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي بلغ 1200 متقدم مقارنة بـ 190 متقدما في الفصل المنصرم.

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