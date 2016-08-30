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سامي بن جديد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المظالم

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رفع سامي بن محمد بن جديد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بمجلس القضاء الإداري بديوان المظالم.

وقال ابن جديد: «إن هذه الثقة الغالية من القيادة الرشيدة ستكون بعون الله وقدرته خير حافز في بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -.

كما قدم شكره لمعالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ولمعالي نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن الجميع.

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