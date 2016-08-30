أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البرلمان يستدعى وزير التعليم لمناقشة إلغاء امتحانات الميدتيرم

Google+ Print
البرلمان يستدعى وزير التعليم لمناقشة إلغاء امتحانات الميدتيرم البرلمان يستدعى وزير التعليم لمناقشة إلغاء امتحانات الميدتيرم

>كتب أحمد عرفة

قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الميدتيرم، سيساهم فى مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، موضحًا أن اللجنة ستستدعى وزير التربية والتعليم قبل انتهاء الدورة البرلمانية، لمناقشة هذا القرار وأثره على تطوير منظومة التعليم.

 

وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار إلغاء امتحانات الميدتيرم لم تعرض على اللجنة من قبل وزارة التربية والتعليم، ولابد أن توافق لجنة التعليم عليها أولاً كى يتم تنفيذها بدءًا من العام الدراسى الجديد.

 

وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن هذا القرار سيتم مناقشته داخل اللجنة بناء على عدة معايير؛ أهمها مدى قدرة هذا القرار فى إلزام الطالب بالحضور للمدرسة وعدم التغيب، بجانب المناهج الدراسية وتطويرها كى تتناسب مع إلغاء امتحانات الميدتيرم.

 

كان بيان صادر عن وزارة التعليم، قال إنه تم الاتفاق على إلغاء بعض المواد فى القرار (313) لسنة 2011، وإضافة بعض المواد، وإعادة صياغة بعض المواد الأخرى بما يتوافق مع سير العملية التعليمية وانضباطها، كما تم الاتفاق على إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسى، والالتزام باختبارات شهرية تحريرية (ثلاث مرات فى كل فصل دراسى)، ووافق المجلس على جعل درجة اختبار نهاية الفصل الدراسى لسنوات النقل للحلقة الإعدادية (60) درجة بدلاً من (50) درجة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365