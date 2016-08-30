البرلمان يستدعى وزير التعليم لمناقشة إلغاء امتحانات الميدتيرم

قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الميدتيرم، سيساهم فى مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، موضحًا أن اللجنة ستستدعى وزير التربية والتعليم قبل انتهاء الدورة البرلمانية، لمناقشة هذا القرار وأثره على تطوير منظومة التعليم.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار إلغاء امتحانات الميدتيرم لم تعرض على اللجنة من قبل وزارة التربية والتعليم، ولابد أن توافق لجنة التعليم عليها أولاً كى يتم تنفيذها بدءًا من العام الدراسى الجديد.

وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن هذا القرار سيتم مناقشته داخل اللجنة بناء على عدة معايير؛ أهمها مدى قدرة هذا القرار فى إلزام الطالب بالحضور للمدرسة وعدم التغيب، بجانب المناهج الدراسية وتطويرها كى تتناسب مع إلغاء امتحانات الميدتيرم.

كان بيان صادر عن وزارة التعليم، قال إنه تم الاتفاق على إلغاء بعض المواد فى القرار (313) لسنة 2011، وإضافة بعض المواد، وإعادة صياغة بعض المواد الأخرى بما يتوافق مع سير العملية التعليمية وانضباطها، كما تم الاتفاق على إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسى، والالتزام باختبارات شهرية تحريرية (ثلاث مرات فى كل فصل دراسى)، ووافق المجلس على جعل درجة اختبار نهاية الفصل الدراسى لسنوات النقل للحلقة الإعدادية (60) درجة بدلاً من (50) درجة.