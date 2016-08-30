مصدر بالتعليم العالى: نتيجة الدور الثانى للثانوية تصل التنسيق اليوم

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن ترسل وزارة التربية والتعليم نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة التى أعلنت أمس الاثنين، إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات اليوم الثلاثاء؛ وذلك حتى يبدأ مكتب التنسيق تنظيم خطوات تنسيق هؤلاء الطلاب.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تحدد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موعد انطلاق تنسيق الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة، التى تعد آخر محطات قطار التنسيق للعام الحالى، اليوم الثلاثاء، مرجحًا انطلاق أعمال المرحلة غدٍ الأربعاء.

وتابع المصدر، أن عدد طلاب الدور الثانى للثانوية العامة، الذين من المقرر تنسيق رغباتهم بهذه الشريحة 117 ألف طالب وطالبة.