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اليوم.. نظر دعوى وزير الرى لبطلان "عمومية" نقابة المهندسين

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اليوم.. نظر دعوى وزير الرى لبطلان "عمومية" نقابة المهندسين اليوم.. نظر دعوى وزير الرى لبطلان "عمومية" نقابة المهندسين

الثلاثاء، 30 أغسطس 2016 03:59 ص

>كتب حازم عادل

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة فى 4 مارس 2016 .

وكان وزير الموارد المائية والرى أقام دعوى رقم 38024 لسنة 70 ق اختصم فيها نقيب المهندسين قال فيها إن الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية

 

 


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