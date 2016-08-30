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اليوم..نظر استشكال "حازم" و"سحر" الهوارى على حكم استبعادهما من اتحاد الكرة

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اليوم..نظر استشكال "حازم" و"سحر" الهوارى على حكم استبعادهما من اتحاد الكرة اليوم..نظر استشكال "حازم" و"سحر" الهوارى على حكم استبعادهما من اتحاد الكرة

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات الاستشكالات السته، ومن بينهم ثلاثة إشكالات المقامه من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن حازم وسحر الهوارى، والذى يطالب خلالهم بوقف تنفيذ الثلاثة احكام الصادة فى الدعويين المقامين من ماجدة الهلباوى وأخرى مقامه من ماجدة محمود عبد العال، باستبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى المقرر أجراؤها غداً الثلاثاء الموافق ٣٠ اغسطس الجارى.

 

 

ونظر الثلاثة الاشكالات المقامة من  ماجدة الهلباوى، وماجدة محمود عبد العال، والذى يطالبوا بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسماؤهم من كشوف المرشحين.

 

وحملت الإشكالات المقامة من سحر وحازم الهوارى أرقام ٧٢٠٧٦ ، ٧٢٠٩١ ، ٧٢٠٨٣ لسنة ٧٠ قضائية، بينما حملت الإشكالات المقامة من ماجدى الهلباوى وماجدة محمود أرقام  ٧٢١٨٩ ، ٧٢٢٣٧ ، ٧٢٢٤٦ لسنة ٧٠ قضائية. 

 

 

 

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