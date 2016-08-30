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الكاف يؤكد للزمالك عدم أحقية إشراك حمودي في دوري الأبطال

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الكاف يؤكد للزمالك عدم أحقية إشراك حمودي في دوري الأبطال الكاف يؤكد للزمالك عدم أحقية إشراك حمودي في دوري الأبطال

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا رسميا موجها لاتحاد الكرة بشأن أحمد حمودي جناح بازل الذي انتهت إعارته للزمالك.

وكان الزمالك قد استفسر من الكاف حول ما إذا قام بشراء حمودي اللاعب المقيد في قائمته الإفريقية بعد انتهاء إعارته فهل سيضطر لقيده مجددا – عدم وجود أماكن شاغرة- أم لا.

شاهد الخطاب

وجاء نص الخطاب كالتالي:

المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري

الموضوع: أحمد حمودي لاعب الزمالك

عزيزي المدير التنفيذي/

ردا على الخطاب المرسل من الزمالك يوم 24 أغسطس بناء على طلبهم حول قدرة أحمد حمودي على اللعب في دوري أبطال إفريقيا في نصف النهائي أم لا.

نود أن نسرد اللوائح الخاصة بقدرة أي لاعب على المشاركة مع فريقه في دوري الأبطال من خلال النصوص التالية:

مادة 3 :

اللاعب المؤهل للمشاركة في بطولة دوري ابطال افريقيا يجب ان

أ. يحمل رخصة في ناديه صادرة من الاتحاد الوطني ومسجل في الاتحاد يوم 15 يناير من العام الذي تقام به المسابقة بحد اقصى لفترة القيد الأولى ويوم 31 يناير للاعبين المؤهلين من دور ثمن النهائي ويوم 10 أغسطس من سنة المسابقة بحد أقصى لفترة القيد الثانية.

ب. يحمل رخصة صادرة من CAF.

ج. يكون مؤهلا للمشاركة بانتظام في البطولة المحلية لبلد النادي المشارك في دوري ابطال افريقيا.

د. يعيش في بلد الفريق الذي يلعب له.

مادة 4:

اللاعب لا يعد مؤهلا للمشاركة في دوري ابطال افريقيا في حالة قيده مع نادي ثم اعارته لناد آخر إلا اذا تم قيده مرة أخرى في فترة القيد الثانية.

توقيع / عرفة

مدير المسابقات

حالة حمودي

وبتطبيق البند أ في المادة الثالثة، فإن اسم أحمد حمودي لم يدرج في قائمة الزمالك التي أرسلت للكاف قبل يوم 10 أغسطس.

وبالتالي لا يحق للاعب المشاركة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

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فيديو اليوم السابع

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