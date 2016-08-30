جيان يجري الكشف الطبي لفريق درجة ثانية في إنجلترا

يخضع جيان أسمواه المهاجم الغاني الدولي للكشف الطبي في نادي ريدينج الذي ينافس في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) يوم الاثنين أن اللاعب صاحب الـ30 عاما اتفق مع ريدينج على بنود عقده مع الفريق الإنجليزي.

اللاعب مرتبط بعقد ممتد مع شانجهاي إيست الصيني يبحث عن مكان جديد، راغبا في إنهاء تجربته الآسيوية.

وكان اللاعب على رادار الأهلي المصري لكن الصفقة لم تتحرك أو ترتق مرحلة الاهتمام بين الطرفين.

حاول نادي فولام ضم اللاعب، لكنه لم يفلح في التوصل لاتفاق نهائي مع شانجهاي أو اللاعب. وهنا ظهر اهتمام ريدينج.

شاهد مجموعة من أهداف جيان: