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علي فتحي ينتظم في معسكر الزمالك الثلاثاء

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علي فتحي ينتظم في معسكر الزمالك الثلاثاء علي فتحي ينتظم في معسكر الزمالك الثلاثاء

ينضم علي فتحي ظهير الزمالك إلى معسكر الفريق الأبيض غدا الثلاثاء.

ويواصل فتحي الانتظام في البرنامج العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك، للتخلص من آثار الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني ظهير الزمالك من التهاب في الرباط الأمامي للركبة وتورم أصيب به خلال التمرينات قبل مباراة إنيمبا.

ودخل الزمالك معسكرا في التجمع الخامس استعدادا لمواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويواجه الزمالك الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر المقبل.

أما الدوري فيفتتحه الزمالك بمواجهة الإنتاج الحربي.

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