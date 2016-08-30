في الجول يكشف - لماذا تأخر الزمالك في إتمام صفقة حمودي

لماذا لم يتمم الزمالك تعاقده مع أحمد حمودي من بازل؟ وهل لعدم حسم موقفه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا دور في ذلك؟ FilGoal.com يكشف.

واتفق الزمالك مع حمودي بالفعل على التقدم بعرض لبازل من أجل ضمه لمدة موسمين على سبيل الإعارة. ( اقرأ التفاصيل )

ووافق حمودي على البنود العقد الذي يربطه بالزمالك.

لكن بعدها الزمالك قرر التراجع عن فكرة ضم حمودي لموسمين، وطلبوا منه التوقيع على عقد يربطه بالنادي لثلاثة مواسم.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يرفض التوقيع على عقد يربطه بالزمالك لأكثر من موسمين.

ويري حمودي أنه لا يستطيع أن يوقع على عقد طويل مع الزمالك، قبل التأكد من قدرته على العودة لمستواه والتأقلم مع الفريق.

وكان الزمالك قد استفسر من الكاف حول ما إذا قام بشراء حمودي اللاعب المقيد في قائمته الإفريقية بعد انتهاء إعارته فهل سيضطر لقيده مجددا – عدم وجود أماكن شاغرة- أم لا. ( اقرأ رد الكاف )

يذكر أن جورج هيتز المدير الرياضي لبازل قال لـFilGoal.com إن فريقه لم يتفق مع أي طرف بشأن بيع أو إعارة أحمد حمودي. ( اقرأ تصريحاته )