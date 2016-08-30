رئيس الوداد يتحدث لـ في الجول عن مواجهة الزمالك ' العريق ' وخطوة لابد من فعلها

كيف يرى مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ وهل تمنى مواجهة فريقا أخر؟ سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي يتحدث مع FilGoal.com.

الوداد تصدر المجموعة الأولى على حساب زيسكو مع وداع الأهلي من دور المجموعات. ليضرب موعدا مع الزمالك وصيف المجموعة الثانية في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وتحدث رئيس الوداد مع FilGoal.com عن مواجهة الزمالك قائلا: "ستكون مواجهة تنافسية قوية بكل تأكيد".

وأضاف "أتمنى أن تمر المباراة بشكل طيب وأجواء أخوية. وليتأهل الأفضل".

ووجه FilGoal.com سؤالا إلى رئيس الوداد (هل تمنيت مواجهة فريقا أخر غير الزمالك؟

ليُجيب سعيد الناصري قائلا: "لا يهم أسم الفريق الذي نلعب أمامه. لا يهم".

وتابع "سنلعب على الفوز أمام أي فريق ونتمنى تحقيق ذلك".

الزمالك والخطوة الأساسية

وتطرق رئيس الوداد للحديث عن الزمالك قائلا: "فريق كبير وعريق بكل تأكيد صاحب خبرة كبيرة في إفريقيا فلقد حقق اللقب 5 مرات".

وعن الخطوة التي "لا بد أن تحدث" أوضح الناصري "لا بد من دراسة الزمالك جيدا من كل الجوانب. تلك خطوة لا بد أن يفعلها أي فريق سيواجه الزمالك. ولابد أن نفعل ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "مرتضى صديق لي وأتمنى له السعادة وخصوصا مع النجاحات التي حققها الزمالك".

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