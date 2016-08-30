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الزمالك: لماذا هذه الضجة حول خليل حجي.. نشعر أن نيمار البرازيلي هرب منا

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الزمالك: لماذا هذه الضجة حول خليل حجي.. نشعر أن نيمار البرازيلي هرب منا الزمالك: لماذا هذه الضجة حول خليل حجي.. نشعر أن نيمار البرازيلي هرب منا

تعجب أحمد عبد الحليم مدير قطاع الناشئين في الزمالك من الضجة المثارة حول هروب خليل حجي "نيمار"ناشيء القلعة البيضاء إلى نادي روما.

وكان FilGoal.com قد علم أن نيمار طلب عدم التواجد في معسكر منتخب تحت 20 عاما لارتباطه بموعد للتوقيع مع ناشئين روما الإيطالي. (طالع التفاصيل)

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وقال عبد الحليم في تصريحات لقناة LTC مساء الاثنين: "حصلنا على جواز سفر اللاعب ولا يمكنه السفر بدونه".

وأضاف "حاول كثيرا إبرام عقد مع اللاعب دون جدوى، فقد كان يتهرب من ذلك دائما".

اللاعب ليس مرتبط مع الزمالك بعقد، ولذلك رفع عبد الحليم تقريرا بذلك لمجلس إدارة النادي بسبب رفضه التجديد بأكثر من مناسبة.

وأشار عبد الحليم قائلا "لماذا كل هذه الضجة حول خليل حجي.. نشعر بأن نيمار البرازيلي هرب من الزمالك".

وأردف "خليل مجرد ناشيء في صفوف الزمالك، نعم هو يملك موهبة لكن ليست كموهبة نيمار نجم برشلونة لكي يحدث كل هذا".

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فيديو اليوم السابع

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