أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل اليوم طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة

Google+ Print
تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل اليوم طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل اليوم طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة

>الإسماعيلية – جمال حراجى

يستقبل اليوم الثلاثاء مكتب تنسيق جامعة قناة السويس الطلاب الناجحين فى الدور الثانى للثانوية العامة "نظام حديث وقديم" بالجامعات والمعاهد عام 2016، حيث تقرر فتح موقع التنسيق الالكترونى لتسجيل رغبات الطلاب فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2016 حتى يوم الجمعه الموافق 2/9/2016 لمدة 4 أيام.

وقال الدكتور صلاح مكاوى مدير مركز تطوير التعليم الجامعى ومدير مكتب التنسيق: إن المكتب مستعد لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم وان المكتب يعمل برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتم توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وتجهيز قاعات استقبال.

وأكد الدكتور صلاح مكاوى أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات كما يمكن للطالب التقدم من خلال أى حاسب شخصى متصل بشبكة الانترنت. وأن المكتب يبدأ أعماله من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام المرحلة .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365