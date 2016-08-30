تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل اليوم طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة

يستقبل اليوم الثلاثاء مكتب تنسيق جامعة قناة السويس الطلاب الناجحين فى الدور الثانى للثانوية العامة "نظام حديث وقديم" بالجامعات والمعاهد عام 2016، حيث تقرر فتح موقع التنسيق الالكترونى لتسجيل رغبات الطلاب فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2016 حتى يوم الجمعه الموافق 2/9/2016 لمدة 4 أيام.

وقال الدكتور صلاح مكاوى مدير مركز تطوير التعليم الجامعى ومدير مكتب التنسيق: إن المكتب مستعد لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم وان المكتب يعمل برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتم توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وتجهيز قاعات استقبال.

وأكد الدكتور صلاح مكاوى أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات كما يمكن للطالب التقدم من خلال أى حاسب شخصى متصل بشبكة الانترنت. وأن المكتب يبدأ أعماله من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام المرحلة .