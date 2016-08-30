أجمل الملاهي والمدن الترفيهية للأطفال في الرياض

يستحق أبناؤك أن ينعموا في الإجازة الصيفية بأجواء اللعب والمرح في أجمل المدن الترفيهية الرياض، والتي تشمل العديد من الألعاب المختلفة المناسبة لكافة أعمار الأطفال لقضاء وقت ممتع مليء بالحيوية والمرح في أجواء عائلية حميمة.

نستعرض معك في ما يلي أجمل ملاهي الأطفال في الرياض لمتعة أطفالك:

- ملاهي مدينة ستار سيتي: من أكبر المدن الترفيهية السياحية في الرياض، وتقدم خدمات منوعة للأطفال، بجانب الترفيه والمتعة من خلال ألعاب الملاهي المنوعة والشيقة المناسبة لكافة الأعمار، وتعتبر أحد أبرز المعالم السياحية في الرياض، وتضم العديد من المطاعم وسوقاً منوعاً يضم أرقى الماركات، بالإضافة لحلقة سباق سيارات خاصة، وأرض المغامرة، وهي منطقة واسعة يتوسطها النهر الجارف "الوايلد وادي"، بالإضافة للجيب سفاري، وتحتوي على منطقة خاصة فقط لألعاب الأطفال "كاندي تاون".

العنوان : حي الحمراء – طريق الدائري الشرقي- مخرج 9.

رقم الهاتف : 0112781010

- ملاهي مدينة الحكير لاند: تكمن المتعة والترفيه في مدينة الحكير لاند الترفيهية التي عرفت بأنها إحدى أكبر مدن الترفيه "الملاهي" في الرياض، وتتميز بفعالياتها المنوعة في المواسم الصيفية بشكل خاص، وتشمل ألعاباً ترفيهية مشوقة ومنوعة للأطفال، كما تناسب المرأة والجماعات النسائية كونها تضم مجموعة من الأسواق والمطاعم والجلسات الخلابة.

العنوان: الطريق الدائري الشرقي الفرعي- الحمراء- الرياض.

رقم الهاتف: 0112787000

- مدينة ووتر سبلاش الترفيهية المائية: للتمتع بالأجواء الصيفية وسط البحيرات الصناعية والألعاب المائية، تقدم مدينة ووتر سبلاش الترفيهية، والتي تضم الشاليهات العائلية الخاصة على البحيرات الصناعية، العديد من الألعاب المائية الآمنة والمناسبة للأطفال والكبار، كما تتمتع بالأجواء الهادئة والاستجمام، وهي من أفضل الأماكن لممارسة متعة السباحة في أجواء مشوقة وممتعة مع الأطفال.

العنوان: الطريق الدائري الشرقي الفرعي- الحمراء- بجوار سيتي ستار.

رقم الهاتف: 112785050

- ملاهي الروضة: من أكبر الملاهي في مدينة الرياض، وهي مخصصة للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً، وتتمتع بطبيعة خلابة من المساحات الخضراء، إضافة إلى المطاعم والجلسات النسائية، وتتضمن مجموعة من الألعاب المختلفة والمشوقة للأطفال لقضاء أجمل الأوقات الترفيهية الآمنة للأبناء.

العنوان : الرياض ــ حي الروضة ــ شرق مدينة الرياض ــ بالقرب من مخرج (11).

رقم الهاتف : 2323999 011

- ملاهي تولان الترفيهية: هي مدينة تضم منتزهاً شاملاً منوعاً، وتحتوي على الألعاب المختلفة والمناسبة لجميع المراحل العمرية، كما تتميز بأنها مدينة نسائية بالدرجة الأولى، وتضم العديد من الفعاليات المنوعة خلال مواسم الإجازات.

العنوان: سعد بن صبيح- الرياض.

رقم الهاتف :0595999150