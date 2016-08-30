ابني سيكوباتي

ترد "سيدتي وطفلك" الكثير من الاستفسارات عن أمور تخص الحمل والولادة، والتغذية وتربية الأطفال، وذلك عبر الإيميل [email protected] وبعد عرض بعضها على الأطباء المختصين بكل استفسار، نجيب عن أسئلة الأمهات بهذه الإيضاحات المبسطة.

زوجي شخصية سيكوباتية همها قضاء ملذاتها وابني عمره 14 سنة يأخذ من والده بعض الصفات كالكذب والاحتيال، رغم أنني انفصلت عنه وكان عمر ابني سنة ونصفاً، فهو لم يعش معه، ما هو الحل لتقويم سلوك ابني؟

همس الكون - جدة

أنت مخطئة بتشخيصك أن ابنك قد اكتسب صفات عن والده وخاصة أنه لم يعش، فالكذب والاحتيال صفات مكتسبة وليست وراثية، وبالتأكيد لا ينفع مع ابنك المراهق العنف أبداً، ولا التوبيخ فالحل في جلسات نقاش دائم معه؛ تشرحين له الآثار السلبية لسلوكه، وعلميه أن يفرغ طاقته في نشاطات رياضية، ثم ابحثي عن الأسباب التي دعته لذلك فالمراهق له متطلبات فإذا لم يتم إشباعها ربما يؤدي به إلى الكذب والاحتيال. ولا بأس من تدخل كبار العائلة ليساهموا في نصحه وإرشاده، أو تدخل أخصائي نفسي واجتماعي.

د. ليلى الأتاسي، اختصاصية الصحة النفسية وعلاج اضطرابات الطفولة والمراهقين بمركز البشارة الطبي بالشارقة

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