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ما تحتاجينه لجمالك بعد الولادة!

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الأحد 28-08-2016 10:50

ليس هناك أكثر حرجاً من أن تعودي لملابسك نفسها الولادة، فأنت تحتاجين لشراء ما هو مناسب، ينصحك الدكتور عبد الحميد السبيلى، استشاري أمراض النساء والتوليد، بما يساعدك على إتمام جمالك:

 

1- شامبو خاص بزيادة كثافة الشعر، يحتوى على بروتين، بدون بلسم.


2 - اشتري بلسماً خاصاً بالشعر الضعيف، وضعيه على أطراف شعرك.


3- احرصي على شراء أوميجا 3؛ فهو يعزز نمو الشعر.


4- اشتري زيتاً مغذياً للشعر مثل زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، لتدليك فروة رأسك به.


5- اشتري بعض الزيوت كالزنك والسليكا؛ لتدليك بشرتك؛ ما يساعد على إنتاج الكولاجين سD وإD

6 - قومي بشراء صابون خالٍ من الصودا؛ لتجنب جفاف الجلد.

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سيدتي