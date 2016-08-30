ما تحتاجينه لجمالك بعد الولادة!

ليس هناك أكثر حرجاً من أن تعودي لملابسك نفسها الولادة، فأنت تحتاجين لشراء ما هو مناسب، ينصحك الدكتور عبد الحميد السبيلى، استشاري أمراض النساء والتوليد، بما يساعدك على إتمام جمالك:

1- شامبو خاص بزيادة كثافة الشعر، يحتوى على بروتين، بدون بلسم.



2 - اشتري بلسماً خاصاً بالشعر الضعيف، وضعيه على أطراف شعرك.



3- احرصي على شراء أوميجا 3؛ فهو يعزز نمو الشعر.



4- اشتري زيتاً مغذياً للشعر مثل زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، لتدليك فروة رأسك به.



5- اشتري بعض الزيوت كالزنك والسليكا؛ لتدليك بشرتك؛ ما يساعد على إنتاج الكولاجين سD وإD

6 - قومي بشراء صابون خالٍ من الصودا؛ لتجنب جفاف الجلد.