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9 أسباب للاضطراب في مرحلة النفاس

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الإثنين 29-08-2016 10:37

من المفروض أن تكون الأم سعيدةً بأنها رزقت بمولود إلا أنّ الكثير من النساء يمررن بظروف نفسية قاسية لا تقتصر عليهنّ فحسب بل على أزواجهنّ أيضًا... عن ماهية هذه المشاكل وأسبابها وكيفية مواجهتها يتحدث لنا المستشار الأسري والتربوي محمد فتيحة.

أسباب الاضطراب
1. التغيرات الهرمونية الجديدة في جسم الأم.
2. إضراب مشاعرها، فهي في بعض الأوقات سعيدةً وأوقات أخرى.
3. خوفها من عدم قيامها بدورها الأمثل تجاه مولودها.
4. خوفها من عدم الاعتناء به.
5. خوفها من أن تقوم بشيء خطأ من شأنه أن يضر ابنها.
6. البرمجة القديمة والخلفيات التي سمعتها ممن مررن قبلها بهذه المرحلة.
7. خوفها من عدم الموازنة بين ابنها وزوجها وبيتها.
8. الألم اليومي المستمر بسبب الجراحة والأماكن التناسلية.
9. التفكير في احتياج زوجها من حيث العلاقة الحميمية.

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سيدتي