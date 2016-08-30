كيف تعالجين فقدان شهية طفلك؟

تشكو معظم الأمهات أن طفلها لا يأكل مثل باقي الأطفال، وتتطوع جارتها بنصحها أن تشتري فاتحاً للشهية من الصيدلية القريبة دون استشارة الطبيب، وهي لا تعرف هل طفلها فعلاً يعاني من فقدان الشهية أم لا؟

الدكتور إيهاب الإمام، أخصائي طب الأطفال يلفت أنظارنا إلى حالة فقدان الشهية لدى الأطفال، ومتى يمكننا القول إن الطفل يعاني منها، وطرق علاجها بالخطوات التالية.

متى تبدأين

الطعام الأساسي للطفل حتى عمر سنة هو الحليب، وبالتالي لا يمكن أن نطلق على رفضه أي طعام خارجي مصطلح فقدان الشهية. وبعد 4 أشهر من هذه المرحلة يجب أن تضيفي له الخضروات والفواكه والزبادي بعد عمر 9 أشهر، والقمح بعد عمر 8 أشهر والدجاج وصفار البيض بعد عمر 9 أشهر أيضاً.

كيف تقدمين له الطعام؟

التقديم يكون مسلوقاً في الماء دون إضافة ملح أو سكر، ويتناوله عن طريق الطبق والملعقة، ولا يوضع في زجاجة الرضاعة كما تخطئ الكثير من الأمهات «الببرونة أو البزازة».

افحصي الحديد

في حال شككت بإصابة الطفل بالأنيميا، فإن هذا يتسبب بفقدان الشهية، لا بد من إجراء التحاليل له، فالطبيب وحده هو الذي يحدد كمية الحديد المضاف لطعامه، ويجب أن تستمري في تقديمه لطفلك لمدة 3 أشهر.

أنعشي شهيته

بعد أن يصبح طفلك في سن السنة، عليك اختيار شكل الطعام بحيث يفتح شهيته، ولذلك يجب أن تحددي احتياجاته كالتالي:

إذا كان بحاجة للكالسيوم فيجب أن تقدمي له منتجات الألبان

إذا كان بحاجة لفيتامين "د" فيجب أن تقدمي له صفار البيض

إذا كان بحاجة للحديد فيجب أن تقدمي له التفاح والكبد البلدي

تحاليل

إذا كان بعد عمر السنتين، مازال يعاني من فقدان الشهية، فعليك إخضاعه لصورة دم كاملة، في هذه الحالة تظهر الأنيميا التي تكلمنا عنها سابقاً، وكذلك أخضعيه لتحليل براز، فقد يكون مصاباً بالديدان.

اعرفي وزنه وطوله

يمكنك أن تعرفي إذا كان طفلك يعاني من فقدان الشهية أم لا من وزنه وطوله.

يمكن ذلك عن طريق المعادلتين الآتيتين:

الوزن= العمر بالسنواتx2+8

الطول= العمر بالسنواتx5+80

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