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وزيرة الهجرة: الإعلان عن شراء شهادات دولارية ادخارية قريبا لدعم الاقتصاد

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وزيرة الهجرة: الإعلان عن شراء شهادات دولارية ادخارية قريبا لدعم الاقتصاد وزيرة الهجرة: الإعلان عن شراء شهادات دولارية ادخارية قريبا لدعم الاقتصاد

>كتب محمود راغب

أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن هناك جهودا مختلفة تقوم بها وزارة الهجرة الوليدة من أجل تكثيف التواصل مع كافة المصريين بالخارج، وكيفية تقديم كافة الخدمات لهم، وتشجيعهم على دعم الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بمساهمتهم فى شراء الشهادات الدولارية الادخارية التى سيعلن عنها قريباً جداً.

وبحثت وزيرة الهجرة، مع بعض ممثلى اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا نتائج اجتماعهم الأخير فى جنيف والذى عقد فى 16 يناير الماضى، وأكدوا على مساندة الاتحاد للدولة المصرية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها خاصة فيما يتعلق بالدعم الاقتصادى وتشجيع مشاركة المصريين فى الخارج فى تنمية بلدهم.

وأوضح ممثلى اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، خلال لقاء الوزيرة، أنهم يقومون حالياً بمساعى جادة من أجل أن يشمل تمثيل الاتحاد جميع الدول الأوروبية تمهيداً لانضمامهم للاتحاد العام للمصريين فى الخارج، حتى يصبح ممثلاً لجميع المصريين فى الخارج خاصة فى أوروبا وبحيث يصبح مجلس إدارته يمثل أيضا اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الاتحاد وجه دعوة للوزيرة للقاء أعضاء اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا فى خلال الشهور القليلة القادمة، و رحبت الوزيرة بالدعوة.


>بالفيديو..وزيرة الهجرة: شهادات استثمارية بالدولار للمصريين فى الخارج باسم "بلادى"
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مصر 365

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