مجلس الوزراء يثمن الجهود الأمنية في إحباط عمليتين إرهابيتين في القطيـف وتـاروت والقبـض على متورطيـن بجـرائـم المخـدرات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر امس الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - المجلس على نتائج استقباله لوزير الخارجية الأميركي، والوفد الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وما جرى خلالهما من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

نوه بنتائج الاجتماع الخليجي مع جون كيري وتوبايس إلوود بشأن اليمن

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة د.عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك، على تقرير عن تطور الأحداث ومستجداتها، منوهاً بنتائج الاجتماع المشترك الذي عقده أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف بن راشد الزياني، وما جرى خلاله من تركيز على أهمية الوصول إلى حل في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، وتأكيد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية لليمن، ومطالبة للحوثيين بفك الحصار عن المدن اليمنية والسماح بإدخال المساعدات للمحتاجين في اليمن.

تقدير جهود رجال مكافحة المخدرات ودول شقيقة وصديقة في القبض على 1461 متهماً وضبط عدد من الشبكات

وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابول، وفي مدينة عدن، وعبر عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولجمهوريات اليمن والصومال وأفغانستان وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما عبر مجلس الوزراء عن عزاء المملكة ومواساتها لجمهورية إيطاليا رئيساً وشعباً في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له، وما نتج عنه من وفيات وأضرار وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي الشأن المحلي، أبدى مجلس الوزراء تقديره للجهود المتواصلة للجهات الأمنية في كشف وإحباط المخططات الإجرامية للفئة الضالة التي تستهدف الإخلال بأمن الوطن واستقراره وإثارة الفتن بين أبنائه، مشيراً في هذا الشأن إلى تمكن الجهات الأمنية من إحباط عملية إرهابية وشيكة التنفيذ كانت تستهدف المصلين بمسجد المصطفى في محافظة القطيف، والسيطرة على مركبة كان يستقلها شخصان تم تجنيدهما من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالخارج للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعماً ومقهى بمدينة تاروت.

وبين د. عصام سعيد أن المجلس نوه بجهود رجال الأمن في مكافحة المخدرات والتي أسفرت خلال الستة أشهر الماضية عن القبض على 1461 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية 282ر685ر24 قرص إمفيتامين مخدر وأكثر من 19 طناً من الحشيش و14 كليو جراماً من الهيروين الخام بالإضافة إلى كميات من الهيروين المعد للترويج والأفيون المخدر، وأسلحة وأموال نقدية، كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة للتعاون البناء مع الجهات النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة الذي أثمر عن عمليات استباقية أسفرت عن إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة وضبط عدد من الشبكات التي تمتهن إنتاجها وتهريبها والقبض على عدد من عناصرها، ونوه بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها.

تعيينات على المرتبة «14»

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله المقرن على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

2 - تعيين عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الراشد على وظيفة (الوكيل المساعد لتخطيط القطاعات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

3 - تعيين عماد بن محمد بن حامد الغامدي على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

4 - تعيين صالح بن جلوي بن عبدالعزيز المسعود على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

5 - تعيين سامي بن محمد بن إبراهيم بن جديد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بمجلس القضاء الإداري بديوان المظالم.

6 - تعيين يوسف بن عبداللطيف بن صالح الثنيان على وظيفة (مدير عام مكتب) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم.

اتفاقية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع المجر

مذكرات تعاون مع طاجيكستان والصين وكوريا

أفاد د. عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي:

بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (81 / 38) وتاريخ 3 / 8 / 1437هـ ، ورقم (96 / 44) وتاريخ 2 / 9 / 1437هـ ، ورقم (106 / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني، وعلى اتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة، وعلى مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 3 / 1437هـ . وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك.

*وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة المساحة الجيولوجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

*بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85 / 40) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة (سيؤول) بتاريخ 3 / 12 / 1436هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

*بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (105 / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 6 / 1 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق، ونتائج الاجتماع (الثاني) لوزراء الطاقة لدول مجموعة (العشرين) المنعقد في بكين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.

خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء

ولي العهد خلال الجلسة

الأمير متعب بن عبدالله والشيخ صالح آل الشيخ

مجلس الوزراء عبر عن عزاء المملكة ومواساتها لإيطاليا رئيساً وشعباً في ضحايا الزلزال