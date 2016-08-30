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ولي ولي العهد يبدأ زيارة صداقة وتعاون مثمر إلى الصين

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع امس إلى جمهورية الصين الشعبية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابة لدعوة الصينية.

القصبي: الزيارة تعزز من نجاح «رؤية 2030» ومبادرة الحزام الصينية

وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله المطار في بكين نائب وزير الخارجية الصيني وان شو والسفير الصيني في المملكة وعدد من المسؤولين في الحكومة الصينية وأعضاء السفارة في بكين.

وأكد وزير التجارة الاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هناك انسجاماً بين الرؤية التنموية والاقتصادية رؤية "المملكة 2030" ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.

الطريفي بحث مع يانغ وضع استراتيجية ثقافية

وقال القصبي في ختام أعمال منتدى الأعمال الصيني السعودي الذي عقد أمس في بكين إن زيارة الأمير محمد سلمان ستعزز وتؤكد من نجاح التوجهات لرؤية "المملكة 2030" ومبادرة الحزام الاقتصادي الصينية.

وبين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة من خلال «رؤية المملكة 2030» عازمة على تنويع الاقتصاد فيها، معربًا عن الاعتزاز في الوقت ذاته بأن المملكة تقود العالم في مجال الطاقة ولن تتخلى عن هذه الريادة.

وبحث وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بكين امس مع وزير الثقافة الصيني لي يانغ وضع استراتيجية ثقافية سعودية صينية تدعم الصناعات الثقافية والإبداعية وفق آلية تضمن تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية وتبادل الإنتاج الفكري والثقافي.

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