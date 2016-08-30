ابن دغر لـ«الرياض»: الإعلان عن أخبار جيدة خلال أيام تصون أمن البلاد والعباد

كشف رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر لـ"الرياض" عن توجه الشرعية اليمنية لنقل أعمال البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد إعلان ممثلة صندوق النقد الدولي عن دعمه لإعادة الإعمار في اليمن بـ١٥ مليار دولار خلال ورشة العمل التحضيرية للتعافي وإعادة الإعمار ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية . وأكد أن المعركة العسكرية في صنعاء مستمرة، وهناك تقدم كبير على الأرض وسيتم الإعلان عن أخبار جيدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تصون أمن البلاد والعباد في وقت واحد إلى ذلك قرر البنك الدولي دعم إعمار اليمن بـ14مليار دولار.