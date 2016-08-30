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حبس مخرج مسرحى لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمنشأة القناطر

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حبس مخرج مسرحى لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمنشأة القناطر حبس مخرج مسرحى لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمنشأة القناطر

>كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة كرداسة بحبس مخرج مسرحى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بمزرعته فى منشاة القناطر، وأعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

وردت معلومات للرائد على عبد الكريم رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر تفيد حيازة مخرج مسرحى يدعى "ع.م.ع" 60 عاما لأسلحة نارية داخل مزرعته بمنطقة أبو غالب.

وبالحصول على إذن من النيابة تمكن النقيبان كريم عبد الحميد ومحمد مصباح معاونى مباحث منشاة القناطر من ضبط المتهم وبحوزته بندقية الية وطبنجة معدلة و28 طلقة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.


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