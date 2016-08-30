"صحة الاسكندرية": ضبط 14 منشأة غذائية بدون ترخيص

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت اليوم بالمرور على 27 منشأة غذائية بقرية الشروق السياحية بالساحل الشمالى وشارع أكاسيا والداون تاون بمنطقة محرم بك.

وأوضح حجازى فى بيان صادر منذ قليل، إلى أن المرور والتفتيش قد أسفر عن وجود 14 منشأة بدون ترخيص وقد تم إخطار السلطات المختصة لإيقاف تشغيلها طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954، كما تم ضبط 451 كجم دجاج مجمد و72 كجم كبدة بأحد المنتجعات الشهيرة بالداون تاون بدون تاريخ إنتاج وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، كما تم ضبط 360 كجم أرز معبأ بأحد المجمعات الاستهلاكية لعدم المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وإعدام 85 كجم أغذية محظورة، علاوة على سحب 73 عينة من أغذية متنوعة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه قد تم تحرير 50 محضرا مختلفا: منها 23 محضرا طبقا لقرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967 لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، و16 محضرا طبقا لقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967 لعدم حمل بعض العاملين شهادات صحية، و7 محاضر طبا للقرار رقم 257 لسنة 1956 لعدم وجود تصريح لبيع الجيلاتى، ومحضران طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1966 لعدم مطابقة الأرز للمواصفات ومحضر واحد طبقا للقانون رقم 33 لسنة 1957 لعدم وجود رخصة بائع متجول، ومحضر واحد طبقا للقرار رقم 707 لسنة 1968 لبيع أغذية محظورة.