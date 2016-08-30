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بالصور.. مدير أمن مطروح يشهد مناورة لقوات الأمن

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بالصور.. مدير أمن مطروح يشهد مناورة لقوات الأمن بالصور.. مدير أمن مطروح يشهد مناورة لقوات الأمن

>مطروح – حسن مشالى

فاجأ اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إدارة قوات الأمن بجولة مساء الاثنين، أثناء انقطاع التيار الكهربائى عن الإدارة، وتم إجراء مناورة خطر "نوبة كبسة" على الإدارة، لمتابعة سرعة الإجراءات المتخذة وأسلوب تنفيذ خطة التأمين الكاملة للإدارة ومدى سرعة استجابة القوات لمواجهة لأية أخطار قد تواجه الإدارة.

استجابت القوات للإنذار بالانتشار السريع وتأمين كافة المنشآت داخل الإدارة وتأمينها بشكل كامل مع تأمين الأسوار خلال فترة زمنيه لم تتجاوز 4 دقائق، وكانت استجابة الجنود سريعة حيث خرج عدد من الجنود من العنابر بملابسهم الداخلية والملابس المدنية وتسلموا أسلحتهم والانتشار لتأمين المعسكر.

وعقب انتهاء النوبة تم جمع القوات والتقى مدير الأمن بهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق أقصى تأمين للإدارة من أية أخطار قد تواجههم.

 

 

 


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