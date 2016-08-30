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إنشاء وحدة غسيل كلوى بقرية السماعنة بالشرقية لخدمة الأهالى

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إنشاء وحدة غسيل كلوى بقرية السماعنة بالشرقية لخدمة الأهالى إنشاء وحدة غسيل كلوى بقرية السماعنة بالشرقية لخدمة الأهالى

>الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على وإنهاء وحدة الغسيل الكلوى والحضانات فى وحدة طب الأسرة بالسماعنة التابعة لإدارة فاقوس الصحية .

 

وأكد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية وجار استكمال محطة معالجة المياه والمصاعد وجار استكمال وحدة الحضانات حتى يمكن تشغيلها فى أقرب وقت لخدمة المرضى بالمنطقة وتخفيف العبء على مستشفى فاقوس المركزى، مشيرا إلى أنه يعكف على كيفية الاستفادة من مبانى الوحدة الصحية بقرية الديدامون بفاقوس والمنفذة بالجهود الذاتية.

 

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