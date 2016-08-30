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مصدر قضائى: تعدى "ضابط أسيوط" على رئيس محكمة سوهاج قيد تحقيقات النيابة

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مصدر قضائى: تعدى "ضابط أسيوط" على رئيس محكمة سوهاج قيد تحقيقات النيابة مصدر قضائى: تعدى "ضابط أسيوط" على رئيس محكمة سوهاج قيد تحقيقات النيابة

>كتبت هدى أبو بكر

قال مصدر بنادى القضاة، إن واقعة قاضى أسيوط وضابط الشرطة، والتى تعدى فيها الأخير على رئيس محكمة بسوهاج، وفقًا للمحضر المحرر من قبل القاضى ضد الضابط بقسم ثان أسيوط ما زالت قيد التحقيق بالنيابة، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادى لن يتدخل وينتظر ما تسفر عنه التحقيقات.

 

وحول إمكانية وجود صلح بين الطرفين قال المصدر، لـ"اليوم السابع": هذا الأمر هو قرار القاضى وحده والنادى لا يتدخل، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات للصلح بالفعل إلا أن القاضى رفض وفضل أن تسير الأمور بشكل قانونى، وأن تأخذ التحقيقات مجراها، والتى تجرى بنيابة قسم ثان أسيوط.

 

كان اللواء عاطف القليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من المستشار "م.س" قاض بمحكمة سوهاج، يفيد قيام "ح.ع" ضابط بمديرية أمن أسيوط، بالتعدى بالسب والشتم والألفاظ النابية عليه، وإصابته بكدمات سطحية، وتحرر عن ذلك المحضر 4540 إدارى ثان أسيوط.


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