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تمهيدًا للزيادة..الحكومة تتجه لإقرار نوعين من تذاكر المترو إحداهما مميزة

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تمهيدًا للزيادة..الحكومة تتجه لإقرار نوعين من تذاكر المترو إحداهما مميزة تمهيدًا للزيادة..الحكومة تتجه لإقرار نوعين من تذاكر المترو إحداهما مميزة

>كتب رضا حبيشى

كشفت مصادر مطلعة، عن إرسال مجلس الوزراء تعليمات لشركة المترو بلصق شريط فسفورى على العربتين اللاحقتين للجرار بكل قطار بالخطوط الثلاثة لتصبح هذه عربات مميزة، تمهيدًا للزيادة الجديدة المتوقع تطبيقها قريبًا على سعر تذكرة المترو.

 

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء سيتم استقلال العربتين الملصوق عليهما شريط فسفورى بتذكرة سعرها مختلف، وباقى العربات بسعر آخر أقل، متوقعة أن يكون سعر التذكرتين يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 جنيه.

 

وقالت المصادر، إنه سيتم توقيع غرامات على من لا يلتزم باستقلال العربات المميزة بتذكرتها المخصصة لها، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام بشكل مؤقت لحين تركيب بوابات الكروت الذكية الجديدة بالخطين الأول والثانى محل البوابات القديمة، ليتم بعد ذلك تطبيق نظام المحطات بالخطوط الثلاثة.


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