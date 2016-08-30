الأمن العام: ثلاث ركائز لنجاح تنظيم المشاة في المشاعر

شهدت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا تنظيم ورشة بإدارة الحشود وتنظيم المشاة بمشاركة قسم إدارة الحشود التابع للإدارة العامة للأمن العام، واتسمت الورشة بالشفافية والمسؤولية وإبراز العوائق لوضع الحلول اللازمة لها وتلافيها خلال موسم الحج الحالي، والتي جاء في طليعتها الخروج عن الجداول الرسمية والمعتمدة لأنظمة التفويج المتفق عليها من جانب الأمن العام ووزارة الحج ومؤسسات الطوافة.

وأجمع القيادات الأمنية في الورشة على أهمية تحقق ثلاثة ركائز أساسية لسلاسة عملية المشاة وعدم تعثرها تتمثل في منع الافتراش لأمن الحج، إضافة إلى منع الأمتعة وقت الرمي والتفويج لمنشأة الجمرات، والأمر الثالث عكس اتجاه السير عقب الرمي، والالتزام بالمسارات يسهل على الحجاج العودة لمخيماتهم عقب انتهاء الرمي، مشددين على أهمية التوعية الأمنية وتثقيف الحجاج من خلال المحاضرات والدروس والندوات واللقاءات العلمية و الشرعية ليؤدي ضيوف الرحمن مناسك حجهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.

وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا واستراليا المطوف طارق عنقاوي، ونائب رئيس مجلس الإدارة المطوف أسامة زواوي، وعضو مجلس الإدارة رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام الدكتور المطوف سمير توكل، بمشاركة عدد من ضباط الأمن العام لإدارة الحشود يتقدمهم ضابط التنسيق العقيد خالد الحميدان، قائد المنطقة الأولى للشعيبين المقدم ركن أحمد بن عبدالله الميمان، وقائد منطقة المعيصم المقدم محمد بن سعيد الأحمري.

وأكد ضابط التنسيق بإدارة الحشود بالأمن العام العقيد خالد الحميدان أهمية التزام مؤسسات الطوافة بتوقيت تفويج حجاجها، مشيرا إلى ما يحققه ذلك من إنجاز في سلاسة عملية التنقل في المشاعر المقدسة، لا سيما من وإلى الجمرات خلال يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق.

من جهته أوضح قائد منطقة الشعيبين المقدم ركن أحمد الميمان أهمية تواجد عدد من الخدمات المفقودة في الطريق الرابط بين المعيصم والطابق الرابع من الجمرات أبرزها فرق إنقاذ ومساعدة تابعة للهلال الأحمر، بالإضافة إلى مشارب خاصة بالمياه المبردة، نظرا لخلو تلك المسارات من أي مياه للشرب، كما شدد على أهمية حضور مراقبين تابعين لمؤسسات الطوافة التي يمر حجاجها من خلال تلك المسارات طوال موسم الحج، وذلك لمتابعة حالاتهم في التفويج وتوجيههم للسلوكيات الصحيحة خلال رمي الجمرات.

وبين قائد طريق المعيصم المقدم محمد الأحمري أن الإدارة العامة للحشود التزمت بفرز الحجاج الراغبين في الاتجاه للمجازر، وفصلهم عن المتوجهين للمخيمات ضمانا للتخفيف من الازدحامات والتكتلات البشرية التي يمكن أن تتسبب في الإصابات والاختنناقات.

وتحدث عضو مجلس الإدارة المشرف العام علي قطاع تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات ماجد صبغة عن الخطة التشغيلية لبرنامج تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات لموسم حج هذا العام 1437 والتي أعدتها المؤسسة بما يتوافق مع برنامج تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات والمعدة من قبل وزارة الحج والعمرة لكافة مؤسسات الطوافة، مشيرا للتنسيق المستمر طوال العام مع كافة الجهات المعنية في تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات خلال فترات التفويج، مبينا أن هناك فريق عمل متكامل أعد من قبل المؤسسة سيقوم بزيارة مكاتب الخدمة الميدانية لشرح المهام والخطة المعدة من قبل المؤسسة للتفويج

وتحدث عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا الدكتور سمير توكل عن أهمية اللقاء، مثنيا على المكاشفات والحقائق التي أثيرت فيه، مطلقا عليه "لقاء الصراحة والمسؤولية" مؤكدا أن هذه اللقاءات في غاية الأهمية لمعرفة كل طرف ما يجب عليه من التزامات ليسعى لتحقيقها بالطرق النظامية خلال موسم الحج.

ونوه عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة رئيس قطاع الخدمات العامة الدكتور عبدالعزيز سروجي أهمية الالتزام بالتفويج الزماني والمكاني، مشيرا إلى أن التفويج الزماني يخضع للوقت المحدد للانطلاق من مقر إقامة الحاج إلى منشأة الجمرات، فيما بين أن التفويج المكاني يتعلق بالطريق الذي يلزم مكاتب الخدمة الميدانية أن يسلكوه بحجاجهم حتى لا يصطدموا بحجاج آخرين، ويتسببوا في عبء بشري على منطقة غير المحددة لهم.