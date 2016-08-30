رؤساء بعثات يشيدون بالأداء الاحترافي للأجهزة المسؤولة عن الحج

أشاد عدد من المسؤولين في قطاعات مختلفة بالمدينة المنورة ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالأداء العالي والاحترافي الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالحج في خدمة ضيوف الرحمن وذلك عقب جولة لهم على المراكز والمكاتب الخدمية واستماعهم لشرح تفصيلي من رئيس المؤسسة الاهلية للأدلاء حاتم بالي بحضور وكيل وزارة الحج لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، حيث تحدث عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة للحجاج منذ دخولهم للمدينة وحتى مغادرتها عقب جولة تعريفية نظمتها المؤسسة لعدد من المسؤولين ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول، حيث بدأت الجولة باستقبال الضيوف بمجلس ضيافة الحجاج الذي أنشأته المؤسسة على الطراز التراثي، ثم تجول الحضور بأقسام مكاتب الخدمة الميدانية من استقبال وتنسيق وأرشفة واطلعوا على التوافق التقني بين أعمال المؤسسة والمسار الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة وأثر ذلك في تسريع وتسهيل الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، وفي نهاية الجولة عبر الضيوف عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الدولة والجهات الخدمية حيث قال م. يحيى سيف وكيل الأمين المساعد للخدمات بأمانة المنطقة أنه من عايش تطور الخدمات الخاصة بالحجاج يلاحظ الفارق الكبير في الاستفادة من التقنيات ومن تطورات العمل الإداري وتطبيقه بدقة وإتقان مما يعين ويسهل على الحجيج أداء فريضتهم، وما يقوم به العاملون الميدانيون من الشباب السعودي يعد مفخرة لبلادنا حيث يتم التعامل خلال فترة قصيرة مع هذه الاعداد الكبيرة من الحجاج، ما رأيناه يسر ويشرف فهو امتداد لتاريخ من الخدمات الجليلة التي تقدمها الدولة رعاها الله للحجيج منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-.