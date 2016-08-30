«الهلال الأحمر» تحشد 2459 شخصاً لخدمة حجاج بيت الله الحرام

حشدت هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع إمكاناتها وطواقمها الطبية والإدارية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال مشاركتها بأكثر من 2459 شخصا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وجهّزت «الهيئة» أكثر من 113 مركز إسعاف داخل المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها كما حرصت الهيئة خلال خطتها لهذا العام على إقامة أكثر من 6 مراكز موسمية على الطرق السريعة في جميع مناطق المملكة التي يمر بها حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى المراكز الاسعافية المتواجدة بشكل دائم في المنافذ البرية وعلى الطرق السريعة وداخل المدن والمحافظات والقرى.

وكان رئيس «الهيئة» المكلف د. محمد عبدالله القاسم قد وجّه باعتماد برنامج الحج للهيئة لهذا العام 1437هـ متضمنة بدء التحضير والجاهزية للموسم من خلال تكليف الإدارة العامة للحج والعمرة بالهيئة بتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة للهيئة خلال الموسم وذلك من خلال تجهيز وتوفير مراكز الإسعاف الثابتة والموسمية وتوسيع انتشارها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى جميع الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك توفير الفرق الإسعافية المؤهلة من الأطباء والفنيين والسائقين وسيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات وتوفير الخدمات المساندة لها من حيث توفير غرف العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة لتجهيز أسطول الإسعاف الجوي السعودي التابع للهيئة من طواقم الطيارين ومساعديهم والأطباء وفنيي الإسعاف الجوي والخدمات الأرضية التي تتطلبها هذه الخدمة من المهندسين والفنيين.

وبيّن الدكتور القاسم بأن خطة الهيئة للمشاركة في الحج هذا العام تضمنت المشاركة بـ290 مركبة إسعاف، إضافة إلى 16 سيارة ميدك و29 دراجة نارية وكذلك مشاركة الهيئة بـ8 طائرات إسعاف.

وأضاف أن «الهيئة» حريصة على الاستفادة القصوى من الكوادر المتخصصة خلال موسم الحج في مكة المكرمة حيث ضمت في خطتها مشاركة اكثر من 99 طبيبا إضافة إلى 1579 إخصائي إسعاف و1579 فني إسعاف وطوارئ و1400 متطوع كدعامة للخدمات الاسعافية التي تقدمها الهيئة خلال موسم الحج.

كما تم التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لتحديد مواقع تمركز الفرق الاسعافية والطبية بالإضافة الى مهابط الطائرات بما يضمن إن شاء الله تقديم أفضل الخدمات الطبية الاسعافية لضيوف الرحمن بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

طائرات الهلال الأحمر جاهزة للعمل خلال الحج

طواقم طبية تعمل لخدمة الحجاج