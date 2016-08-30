200 مصاب بالحروق يدخلون «سعود الطبية» خلال شهرين

تسببت الحروق في دخول قرابة 200 حالة لطوارئ مدينة الملك سعود الطبية، وذلك خلال الشهرين الماضيين.

وأوضحت المدينة بأن نحو 170 غادروا، بعد ان تم علاجهم في الطوارئ، وجرى تنويم 28 حالة.

ونوهت المدينة بأن كثرة الاستخدام الخاطئ لمواد التنظيف المنزلية من أشخاص لا يمتلكون الخبرة الكافية ساهمت في إصابة الأطفال، مشددة على أهمية استخدام البدائل الآمنة.

ودعت المدينة المواطنين والمقيمين، في أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المواد الحارقة، وذلك حفاظاً على سلامتهم، وضرورة ابعادها عن الأطفال. وأكدت المدينة جهازية طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، في التعامل مع حالات الحروق، حيث يوجد كادر طبي مؤهل ومدرب على التعامل مع الحروق، وفق أعلى معايير الخدمة الطبية.