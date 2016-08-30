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مساعدات طبية طارئة تصل مدينة تعز من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وصلت مدينة تعز شاحنتان محملتان بأكثر من 12 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح تقرير صادر عن المنظمة أن المساعدات تحتوي على مستلزمات علاج حالات الطوارئ وأدوية علاج حالات الإسهال وأكياس دم ومستلزمات إنعاش الأطفال حديثي الولادة ومواد تضميد الحروق إضافة إلى أنواع مختلفة من المحاليل الوريدية، مبينة أنه سيتم توزيع هذه المساعدات على كافة مستشفيات المدينة بما فيها مستشفيات الثورة والجمهوري والمظفر والتعاون.

وأكدت المنظمة أن هذه المساعدات تأتي استجابة للاحتياجات الصحية الماسة في مدينة تعز التي تشهد وضعاً صحياً متدهوراً بسبب الأزمة الراهنة.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أحمد شادول: يُعد وصول هذه المساعدات الطبية خطوة مهمة؛ فالمرافق الصحية في مدينة تعز تعاني من تحديات كبيرة أهمها النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفا: ستتبع هذه الشحنة مساعدات طبية أخرى لتخفيف الأعباء الصحية التي تعيشها مدينة تعز منذ أكثر من عام.

وأشارت المنظمة إلى أن المساعدات وصلت بعد يومين من تحركها من مخازن منظمة الصحة العالمية في محافظة عدن مروراً بمديرية التربة حتى مدينة تعز.

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