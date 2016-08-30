أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«نزاهة» تطلع على تجربة البنك الدولي في مكافحة الفساد

Google+ Print

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، في مكتبه بمقر الهيئة الاثنين وفداً من المختصين بمكافحة الفساد في البنك الدولي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز وتطوير التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطلع الوفد على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، كما تم الاستماع إلى تجربة البنك الدولي في هذا المجال.

يذكر أن وفد البنك الدولي المتمثل بالسيدة/ فرانشيسكا راكاناتيني، والسيد/ ماثيو هارفي، والسيد/ ديفيد برنستين، يزور المملكة حالياً بدعوة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة أربعة أيام، للاطلاع على تجربة المملكة في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والاستفادة من تجارب البنك الدولي في تطوير أعمال الهيئات المختصة في مكافحة الفساد، وتشخيص الفساد في الدول وقياس آثاره، والمساعدة في وضع الخطط التطويرية لأجهزة مكافحة الفساد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية ، من الإسهام في الجهود المبذولة، لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية، في هذا المجال.

حضر اللقاء من جانب الهيئة النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، والنائب لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية