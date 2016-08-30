«نزاهة» تطلع على تجربة البنك الدولي في مكافحة الفساد

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، في مكتبه بمقر الهيئة الاثنين وفداً من المختصين بمكافحة الفساد في البنك الدولي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز وتطوير التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطلع الوفد على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، كما تم الاستماع إلى تجربة البنك الدولي في هذا المجال.

يذكر أن وفد البنك الدولي المتمثل بالسيدة/ فرانشيسكا راكاناتيني، والسيد/ ماثيو هارفي، والسيد/ ديفيد برنستين، يزور المملكة حالياً بدعوة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة أربعة أيام، للاطلاع على تجربة المملكة في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والاستفادة من تجارب البنك الدولي في تطوير أعمال الهيئات المختصة في مكافحة الفساد، وتشخيص الفساد في الدول وقياس آثاره، والمساعدة في وضع الخطط التطويرية لأجهزة مكافحة الفساد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، من الإسهام في الجهود المبذولة، لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية، في هذا المجال.

حضر اللقاء من جانب الهيئة النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، والنائب لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف.