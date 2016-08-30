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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2016/8/30

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2016/8/30 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2016/8/30

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب يسير بخطوات ثابتة واليوم هو فرصة جيدة لتستكمل باقى مشاريعك التى أجلتها منذ فترة طويلة .

 

على الصعيد العاطفي:

 الاهمال فى الصعيد العاطفى قد يكلفك خسارة علاقتك بشريكك ، و التى سيدخل لها التوتر و الاضطراب ، فلا تبخل عليه بمشاعرك و باهتمامك .

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب الصعيد الصحى أن تحتاج إلى تجنب تناول الأطعمة المقلية و التى تحتوى على نسبة كبيرة من السكر الغير المرغوب فيها ، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى مشاكل خطيرة فى المعدة، فاليوم هو الانسب لبدء نظام غذائى جديد وصحي.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان سيبوح لك صديق مقرب بسر فعليك أن تكون حذرا جدا من أجل التعامل مع هذا السر وتقديم المشورة المناسبة.


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مصر 365

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