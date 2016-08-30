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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2016/8/30

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2016/8/30 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2016/8/30

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

السلوكيات الخاصة بك فى وضع جيد اليوم استخدمها لكسب خاص، فحافظ على لغة جسدك ايجابية فمن المحتمل جداً أن تبدأ فى فرصة جديدة وفى نهاية الشهر قد تحصل على مكسب غير متوقع.

 

على الصعيد العاطفى

تأخذ وقتا للتعبير عن الحب الذى بقلبك فشريك حياتك يحن للاهتمام والراحة ، فالعاطفة تنبت من جديد فى علاقتك التى تلاشت تدريجياً.

 

على الصعيد الصحى

اليوم عليك سحب نفسك من السرير والذهاب لبعض تدريبات اللياقة فيتم تخزين الكثير بالنسبة لك فى المستقبل، وفقط عندما كنت تتمتع بصحة سليمة سوف تكون قادر على جنى الفوائد.

 

توقعات علماء الأبراج

حاول اقتناص الفرص التى تعطيك فرصة للتفكير وإعادة انتاجه على طريقتك الخاصة، التغييرات فى المنزل يمكن التنبؤ بها تماما، يمكن أن تقوم بنقله إلى مكان جديد بحثاً عن المزيد من العزاء وبحثاً عن فرص أفضل للنمو.


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مصر 365

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