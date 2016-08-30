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تأكيدًا لانفراد «ONA».. محمد عبد الرحمن يعلن انضمامه لـ«DMC» رسميًا‎

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تأكيدًا لانفراد «ONA».. محمد عبد الرحمن يعلن انضمامه لـ«DMC» رسميًا‎ تأكيدًا لانفراد «ONA».. محمد عبد الرحمن يعلن انضمامه لـ«DMC» رسميًا‎

الإعلامي محمد عبد الرحمن – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

أعلن الإعلامي محمد عبد الرحمن – مقدم برنامج حديث الساعة المذاع على شاشة CBC إكسترا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي – تقدمه قبل أيام باستقالته من CBC، موضحًا أنه يحمل لها كل امتنان وتقدير، فيما أعلن انضمامه لفريق مجتهد في DMC، ساعيًا إلى تأسيس تجربة مهنية يستحقها المشاهد المصري، حسبما أفاد.

وأضاف عبد الرحمن، قائلًا: “هذا الأسبوع هو آخر عهدي بالظهور على الهواء فيExtra، التي أتمنى لها كل ازدهار، واسمحوا لي بالانضمام لجموع المشاهدين – على الكنبة – حتى تبدأ DMC بثها “.

وأكد الإعلامي: “هذا حسابي الشخصي، ولا علاقة للقناة التي أعمل بها بآرائي فيه، وشخصي المتواضع وحده هو الذي يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن تلك الآراء”.

وكانتONA، انفردت – في وقت سابق – بنشر خبر انضمام الإعلامي محمد عبد الرحمن إلى شاشة DMC ، حيث من المفترض انتهاء تعاقده معcbc نهاية شهر أغسطس الجاري.

http://onaeg.com/?p=2683146

ومن المنتظر أن يقدم عبد الرحمن، برنامج “توك شو” يتناول من خلاله الشأن المصري، ويتطرق إلى الشأن العربي والدولي، فضلًا عن فقرة جديدة عن العلم والبحث العلمي وكل ما يتعلق بهذا المجال.

يذكر أن قناة “DMC NEWS”، تعاقدت خلال الأيام الماضية مع الإعلامي عمرو خليل على تقديم برنامج إخباري يهتم بتغطية الأحداث الجارية، ويتناول قضايا المواطنين ، وحساني بشير، وأحمد بشتو.

 

 

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