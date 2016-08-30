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يسرا تفوز بلقب «نجمة الشعب» في استفتاء راديو 95 اف ام

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يسرا تفوز بلقب «نجمة الشعب» في استفتاء راديو 95 اف ام يسرا تفوز بلقب «نجمة الشعب» في استفتاء راديو 95 اف ام

الفنانة يسرا

فازت الفنانة يسرا بلقب نجمة الشعب فى الاستفتاء الذي أجراه راديو 95 اف ام الشعبي، بعد نجاح مسلسلها الأخير ” فوق مستوى الشبهات” التى عادت به بقوة إلى الدراما بعد فترة غياب.

وحازت الميجا ستار يسرا على اللقب بـ682 4 صوت بفارق 400 صوت عن النجمة ليلى علوي التى جاءت في المركز الثاني بدورها في مسلسل هي ودافنشي، أما في المركز الثالث جاءت النجمة غادة عبد الرازق.

أما نجم الشعب فقد فاز به النجم عمرو يوسف بدوره في مسلسل جراند اوتيل بعد حصوله علي 7350 صوت، وجاء في المركز الثاني النجم عمرو سعد بدوره في مسلسل يونس ولد فضة، وفي المركز الثالث النجم يوسف الشريف بدوره فى مسلسل القيصر .

كما فاز أحمد سعد بأفضل غناء تتر مسلسل يونس ولد فضة، أما مي سليم أفضل دور ثاني فى مسلسل هى ودافنشي.

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