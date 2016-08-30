نشرة ONA | خيري يحاور رئيس الشيشان.. «العاصمة» تنطلق بصوت إيناس جوهر.. برتوكول بين ماسبيرو واتحاد الكرة

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الإعلامي محمد هاني، رئيس شبكة قنوات CBC، اليوم الاثين، إن “الإعلامي خيري رمضان – مقدم برنامج ممكن – قطع إجازته السنوية بسبب حصوله على فرصة للسفر إلى الشيشان”..للمزيد

تعاقد المهندس أسامة الشيخ رئيس قناة العاصمة، مع الإعلامية إيناس جوهر، والإذاعى عمر عبد الحميد، لتقديم التعليق الصوتى للبرومومهات والفواصل الخاصة بقناة العاصمة “2″..للمزيد

قال الإعلامي الدكتور سعيد حساسين، مالك مجموعة قنوات العاصمة، إنَّه من المقرر انطلاق مجموعة قنوات العاصمة «1» والعاصمة «2»، يوم 17 سبتمبر المقبل..للمزيد

علمت «ONA» من مصادرها، اليوم الاثنين، أن قناة المحور تسعى في إطار خريطتها الجديدة لتجهيز نشرات إخبارية يتناوب على تقديمها مجموعة من مذيعين شباب جاري الاستقرار عليهم.. للمزيد

أعلن الإعلامي محمد عبد الرحمن مقدم برنامج حديث الساعة المذاع على شاشة CBC إكسترا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن انضمامه لـ «DMC»..للمزيد

وقع ماسبيرو برئاسة صفاء حجازي مع اتحاد الكرة المصري بروتوكول تعاون بين الاتحادين بغرض التوعية المطلوبة لتصحيح المسار الكروي، وتوعية جماهير كرة القدم وتعريفهم بقواعد اللعبة الفنية، وتنمية وترسيخ سلوكيات التشجيع النظيف الخالي من التعصب..للمزيد