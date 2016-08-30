حوار في الجول – بطل كأس العالم مع إيطاليا يتحدث عن صلاح ' أقوى لاعب في روما '

قال أليساندرو ألتوبيللي محلل قنوات بي إن سبورتس وبطل كأس العالم السابق مع منتخب إيطاليا، إن محمد صلاح لاعب روما أقوى لاعب في فريقه ويساعد الفريق دوما.

ولعب ألتوبيللي خلال مسيرته كمهاجم لأندية إنتر ميلان وبريشيا ويوفنتوس، كما مثل منتخب إيطاليا في الفترة من 1980 وحتى 1988 وفاز بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ملاين وكأس إيطاليا بالإضافة لكأس العالم 1982، وحاليا يحلل المباريات على شاشة قنوات "بي إن سبورتس".

وبصفته مهاجم خبير في الكرة الإيطالية اتجه FilGoal.com لسؤاله عن محمد صلاح وروما إضافة للموسم الإيطالي.

محمد صلاح

وصرح ألوتبيللي لـFilGoal.com "صلاح حاليا أفضل وأقوى لاعب في روما، في أول مباراة ضد أودينيزي صنع وسجل".

وأضاف "مستواه ضد بورتو كان طبيعيا جدا، وذلك لأن فريقه لعب بـ10 لاعبين ثم 9، ساعد فريقه الذي أكمل المباراة بدون ظهير أيسر".

وعن توقعاته للاعبين الذين سيقدمون موسما قويا أجاب:"صلاح من روما وهامسيك من نابولي وبونوتشي من يوفنتوس وبريسيتش من إنتر، لكن باولو ديبالا سيكون رقم 1".

وعن مدى إمكانية تطور صلاح "إنه يتطور كل عام أكثر وأكثر، في فيورنتينا وفي روما".

وتطرق للحديث عن ضعف روما مع انطلاقة الموسم "في بداية الموسم لا تكون الأندية جاهزة بعد بدنيا، لكن روما انفجر عصبيا وتوتر ضد بورتو، وتسبب ذلك في خروجه من دوري أبطال أوروبا وخسارته للكثيرة من الأموال".

الدوري الإيطالي ويوفنتوس

وتحدث عن الفريق الذي من المتوقع أن يفوز بالدوري :"أعتقد أن يوفنتوس سوف يفوز بالدوري، نظرا لأنه كفريق وإدارة أقوى من أي فريق، وكانت لديهم سوق انتقالات ممتازة، ضم خلالها إيجوايين وبيانتش وبن عطية وألفيش وبياتسا".

وعن توقعاته للمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب :"سيكونون على النحو التالي:"يوفنتوس، روما، إنتر ميلان، ونابولي".

وأتم حديثه "أعتقد أن أفضل مدرب خلال الموسم المقبل سيكون ماسيمليانو أليجري".

ويحتل جنوى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، ثم يوفنتوس وسامبدوريا وساسولو بنفس عدد النقاط، وروما في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

وكان لوتشيانو سباليتي قد انتقد أداء محمد صلاح مشيرا إلى أن مستواه في بداية المباراة يكون قويا ثم يختفي بعد ذلك. (طالع التفاصيل)