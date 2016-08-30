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سام مرسي: فخور بالثلاثي المصري في الدوري الإنجليزي.. وأتمنى الانسجام سريعا مع المنتخب

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سام مرسي: فخور بالثلاثي المصري في الدوري الإنجليزي.. وأتمنى الانسجام سريعا مع المنتخب سام مرسي: فخور بالثلاثي المصري في الدوري الإنجليزي.. وأتمنى الانسجام سريعا مع المنتخب

أعرب سام مرسي لاعب وسط ويجان أتلتيك الإنجليزي عن سعادته بالانضمام لمنتخب للمرة الأولى.

واختار هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر سام مرسي لمعسكر استعدادا لمباراتي غينيا وجنوب إفريقيا الوديتين.

وقال سام مرسي في تصريحات لقناة الحياة 2: "سعيد بتواجدي لأول مرة في معسكر منتخب مصر وسط مجموعة مميزة من اللاعبين".

وتابع "سعيد جدا بالاستقبال الحافل من زملائي هنا وأعتبر انضمامي لمنتخب مصر خطوة مهمة في مسيرتي الكروية".

وأضاف: "فخور بتواجد الثلاثي المصري أحمد المحمدي ومحمد النني ورمضان صبحي في الدوري الإنجليزي، فجميعهم يمتلكون مهارة رائعة".

واستكمل "أتمنى الانسجام سريعا مع زملائي في منتخب مصر من أجل الظهور بمستوى جيد".

وأتم "عائلتي سعيدة جدا بي وتشعر بالفخر بعد انضمامي لمنتخب مصر".

ووصل سام مرسي صباح اليوم إلى القاهرة من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب وإنهاء بعد الأوراق الخاصة بإثبات الجنسية المصرية. (طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن سام مرسي يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم مع فريق ويجان أتلتيك الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال المعسكر الإعدادي أمام منتخبي غينيا وجنوب إفريقيا، يومي 30 أغسطس الجاري و6 سبتمبر المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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