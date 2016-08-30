روما: صلاح مزعج دائما لدفاعات الخصوم

رغم أنه لم يسجل في شباك كالياري، إلا أن محمد صلاح جناح روما أزعج دفاعات الفريق الخصم وهو ما شدد عليه الموقع الرسمي لناديه.

وفقد روما نقطتين عندما فرط في تقدمه طوال اللقاء على كالياري في الدقائق الأخيرة من لقاء الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

سباليتي عن صلاح: يبدأ المباراة بطريقة رائعة.. وينعزل بعد ذلك

الموقع الرسمي لروما تحدث عن أداء صلاح في اللقاء ووصفه بالمزعج دائما لدفاع كالياري طوال اللقاء.

وأفاد التقرير "صلاح الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن كان يدخل للعمق كثيرا في غياب المهاجم الصريح ليستغل المساحات في دفاع كالياري".

"أداء الجناح المصري بهذا الشكل جعل روما دائما في مواقف هجومية جيدة، كما أنه فتح الباب لتقدم أليساندرو فلورينزي".

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما بدأ اللقاء بالثلاثي صلاح وستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي، قبل أن يقحم إدين دجيكو مع بداية الشوط الثاني.

واختتم تقرير موقع الذئاب بأن صلاح الذي يعاني من مشكلة في إنهاء الهجمات يظل الخطر الدائم على دفاع أي فريق.