تقرير #في_إنجلترا – حصاد المصريين في الدوري الإنجليزي.. النني الفائز الوحيد ورمضان يواصل عاداته

كان للمحترفين المصريين دورا في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت إثارة ومتعة معتادة في الكرة الإنجليزية.

وظهر بعض اللاعبين المصريين المحترفين في الفرق التي تشارك في الدوري الإنجليزي بدرجاته المختلفة، وغاب البعض الآخر عن مباريات فريقه.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز ما قدمه المحترفين المصريين في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

أحمد المحمدي

شارك الدولي المصري أحمد المحمدي لاعب هال سيتي في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المحمدي لعب المباراة كاملة وقدم مستوى جيد في الدفاع والهجوم وكان من أبرز لاعبي فريقه خلال اللقاء.

ورغم خسارة هال سيتي إلا أن جماهير النمور أشادت بالمدافع المصري الذي استطاع خلال المباراة الحد من خطورة أنطوني مارسيال مهاجم الشياطين الحمر. (طالع تعليقات جماهير هال عن المحمدي)

لكن المحمدي كان له دورا في هدف فوز مانشستر في المباراة بعدما فشل في إيقاف النجم واين روني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ليمر منه الفتي الذهبي الإنجليزي ويمرر الكرة لزميله راشفورد الذي سجل الهدف.

شاهد ملخص لمسات المحمدي أمام مانشستر يونايتد

بخسارة هال سيتي في هذا اللقاء توقف رصيده عند 6 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

محمد النني

ظهر محمد النني لاعب أرسنال في عدة دقائق خلال فوز فريقه على واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة من الدوري الإنجليزي.

النني بدأ المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 70 بدلا من أليكس أوكسلاد تشامبرلين.

خلال 20 دقيقة للاعب الوسط المصري أكمل تمريرات صحيحة بنسبة 80% ونجح في 3 تدخلات أرضية مع لاعبي واتفورد.

وأشادت جماهير أرسنال بالنجم المصري عقب المباراة مؤكدين أنه يستحق المشاركة في عدد دقائق أكبر خلال المباريات المقبلة. (طالع تعليقات جماهير أرسنال عن محمد النني)

وأظهر النني مهارته خلال المباراة بمراوغة عددا من لاعبي واتفورد قبل أن يحصل على مخالفة.

شاهد ملخص لمسات النني أمام واتفورد

بعد فوز أرسنال في هذا اللقاء أصبح رصيده 4 نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

رمضان صبحي

ظهر رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي للمرة الثانية في الدوري الإنجليزي خلال خسارة فريقه أمام أيفرتون بهدف دون رد.

رمضان لعب لمدة 12 دقيقة في المباراة وأظهر مهارته المعتادة وكذلك صنع فرصة خطيرة لزملائه.

شاهد ملخص لمسات رمضان صبحي أمام إيفرتون

بخسارة ستوك في هذه المباراة تجمد رصيده عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

سام مرسي

استمر غياب سام مرسي لاعب وسط ويجان الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "التشامبيونشيب"، وخسر فريقه أمام كوينز بارك رينجرز بهدف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري.

سام مرسي وصل لمصر من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب المصري استعدادا لمباراتي غينيا وجنوب إفريقيا الوديتين.

وبهذه الهزيمة يحتل ويجان المركز الـ20 في جدول ترتيب الدوري.

آدم العبد

شارك المدافع المصري آدم العبد في خسارة فريقه شروزبري أمام جيلينجهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.

العبد شارك في المباراة كاملة وبعد هذه الهزيمة أصبح فريقه يحتل المركز العشرين في جدول ترتيب الدوري.