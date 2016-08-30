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ضبط عاطل بحوزته 15كيلو بانجو بسمنود

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ضبط عاطل بحوزته 15كيلو بانجو بسمنود ضبط عاطل بحوزته 15كيلو بانجو بسمنود

>الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية من ضبط عاطل مقيم قرية الناوية وبحوزته 5 لفافات بانجو تزن 15 كيلو جراما بقصد الاتجار

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط المتهم أحمد عبد النبى عبد الرازق – 38سنة – عاطل  وبحوزته 5 لفافات بانجو تزن 15كيلو جراما تحرر المحضر 18145لسنة 2016 جنايات مركز سمنود وتولت النيابة التحقيق.

 


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