ضبط مصرى وسودانى بكمين بسوهاج وبحوزتهم قطعا حجرية بقصد التنقيب عن الآثار

تمكن الملازم أول مصطفى محروس ضابط فرع بحث الشرق والمعين خدمة كمين الخزان دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، من ضبط سائق مصرى وتاجر سودانى أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما قطعا حجرية مختلفة الأشكال وورقه مدون عليها أنواع بخور بقصد التنقيب عن الاثار.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى، مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بتمكن الضابط المعين خدمة بكمين الخزان بضبط مصرى وسودانى يستعدان للحفر والتنقيب عن الآثار.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام تمكن الملازم أول مصطفى محروس ضابط فرع بحث الشرق والمعين خدمة كمين الخزان دائرة المركز من ضبط على .ج . ع . ح 58 سنة سائق ويقيم دائرة قسم الهرم "الجيرة"، محمد أ .س .ك 42 سنة تاجر ويقيم القاهرة سودانى الجنسية يحمل جواز سفر رقم po2790207 أثناء استقلالهما السيارة رقم 8519 ف ى قيادة الأول وبحيازتهما "4" قطع حجرية مختلفة الأشكال ورقة مدون عليها أنواع البخور "3" هواتف محمولة مواجهتهما بالمضبوطات أعترفا بحيازتهما لها بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار بمحافظة قنا كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 3944 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.