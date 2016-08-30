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ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بطنطا

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ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بطنطا ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بطنطا

>الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية من ضبط عاطل مقيم على أغا ثان طنطا لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها وبحوزته 16قطعة سلاح أبيض و4100 مقص صغير الحجم و352 مقص كبير الحجم و32 نصل حديديا وأدوات التصنيع.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن المقدم أحمد خيرى رئيس مباحث مركز طنطا بإشراف المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا وقطور من ضبط المتهم شريف السيد السعيد 56 سنة عاطل وبحوزته وبحوزته 16قطعة سلاح أبيض و4100 مقص صغير الحجم و352 مقصا كبير الحجم و32 نصلا حديدا وأدوات التصنيع تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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