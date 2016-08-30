تقرير في الجول – جابيجول.. هل يكون رونالدو الجديد في إنتر ميلان؟

انضم المهاجم البرازيلي جابريل باربوسا إلى نادي إنتر ميلان لتدعيم الخط الأمامي للنيراتزوري في الموسم الذي انطلق بالفعل ولعب منه جولتين حتى الآن في إيطاليا.

الملقب بجابيجول سيكون المهاجم البرازيلي رقم 5 الذي ينضم إلى صفوف إنتر في تاريخ النادي والبرازيلي رقم 34 بشكل عام حيث سبقه 33 لاعب من بلاد السامبا لإرتداء قميص الأفاعي شاركوا في 1754 مباراة وسجلوا 202 هدفا للفريق.

الأربعة مهاجمين الذين سبقوا جابريل كان أولهم لويز فينيتشو والذي انضم للفريق في 1966 من نادي فينيسا بعد تألقه هناك ولكنه لم يستمر طويلا مع الفريق فرحل في الموسم التالي.

فينيتشو لعب 8 مباريات للإنتر سجل هدفا وحيدا وعاد سريعا لفينيسا بعدها.

المهاجم الثاني كان كايو ريبيرو والذي وصل إلى الفريق في صيف 1995 قادما من ساو باولو البرازيلي ولكنه أيضا فشل في إثبات وجوده مع الفريق فرحل في العام التالي إلى نابولي بعد تسجيله لست مشاركات مع الفريق بدون أي أهداف.

صيف 1997 شهد وصول الهداف البرازيلي رونالدو من برشلونة ليكون البرازيلي رقم 3 في تاريخ الخط الهجومي للأفاعي.

ورغم الابتعاد كثيرا عن المباريات بسبب الإصابات الطويلة والقوية إلا أن الظاهرة نجح في خلال خمسة مواسم مع الفريق في تسجيل 56 هدفا في 91 مشاركة مع الفريق.

نجاح رونالدو شجع إنتر على التعاقد مع ظاهرة هجومية برازيلية أخرى لُقب صاحبها بالإمبراطور وهو أدريانو بعد ظهور مميز مع فلامينجو البرازيلي.

أدريانو لم يخيب ظن مشجعي إنتر في بداية مسيرته وإن كانت نهايتها حزن لها الكل بسبب إندثار موهبة تهديفية مميزة إنجرفت إلى السهر وإدمان الخمور وترك كرة القدم.

الإمبراطور البرازيلي سجل 74 هدفا في 177 ظهور له بقميص النيراتزوري في الفترة من 2001 إلى 2009 تخللها العديد من الإعارات الداخلية إلى فيورنتينا وبارما وخارجية إلى ساو باولو وفلامينجو في البرازيل.