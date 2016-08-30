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ريناتو سانشيز يخرج من قائمة البرتغال بسبب مشكلات بدنية

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ريناتو سانشيز يخرج من قائمة البرتغال بسبب مشكلات بدنية ريناتو سانشيز يخرج من قائمة البرتغال بسبب مشكلات بدنية

(إفي): خرج لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز اليوم من قائمة منتخب البرتغال لمواجهتي جبل طارق وسويسرا، بعدما أعلن ناديه بايرن ميونيخ الألماني أنه لم يتعاف بعد من المشكلات البدنية التي يعاني منها.

وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان إن الاتصالات بين الفريق الطبي والنادي الألماني انتهت بأن اللاعب الذي أكمل هذا الشهر عامه الـ19 ليس مؤهلا للعب مع بسبب حالته البدنية.

وأصيب سانشيز في الفخذ الأيمن في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي توج بها مع منتخب بلاده.

يشار إلى أن ريناتو الذي اختير كأفضل لاعب شاب في اليورو كان دخل في القائمة التي أعلن عنها مدرب البرتغال فرناندو سانتوس الجمعة الماضية.

أيضا لن يشارك في مباراتي جبل طارق وسويسرا مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا زال يتعافى من الاصابة التي لحقت به في نهائي البطولة.

ولم يعلن الاتحاد إذا ما كان المدرب سيستدعى لاعبا آخر لتعويض غياب سانشيز أم لا.

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